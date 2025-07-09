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12:12, 9 июля 2025Силовые структуры

Радиоактивного попугая из Германии задержали на российской таможне

В Москве на таможне задержали посылку с радиоактивным попугаем из Германии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SORN340 Studio Images / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили посылку из Германии, уровень излучения которой превышал норму в 20 раз. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

При досмотре выяснилось, что сильно фонила находившаяся внутри керамическая фигурка попугая. На керамике оказался радионуклид радий-226. Предположительно он содержится в составе краски. Заказчиком был один из жителей Москвы, который так и не дождался посылку, товар отправился назад отправителю.

Ранее сообщалось о задержании жителя Томска, которого задержали с библией, полной наркотиков.

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