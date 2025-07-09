Радиоактивного попугая из Германии задержали на российской таможне

В Москве на таможне задержали посылку с радиоактивным попугаем из Германии

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили посылку из Германии, уровень излучения которой превышал норму в 20 раз. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

При досмотре выяснилось, что сильно фонила находившаяся внутри керамическая фигурка попугая. На керамике оказался радионуклид радий-226. Предположительно он содержится в составе краски. Заказчиком был один из жителей Москвы, который так и не дождался посылку, товар отправился назад отправителю.

Ранее сообщалось о задержании жителя Томска, которого задержали с библией, полной наркотиков.