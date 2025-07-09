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13:01, 9 июля 2025Силовые структуры

Пропавшую абитуриентку техникума нашли закопанной в российском регионе

В Иркутской области нашли закопанное тело абитуриентки техникума
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Иркутской области пропавшую абитуриентку техникума нашли закопанной на участке ее молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 20-летняя жительница поселка Первомайское поехала в Иркутск поступать и перестала выходить на связь. На следующий день после пропажи родители девушки обратились в полицию, а сами поехали к ее 22-летнему другу в соседний поселок.

Его семья не застала, но обнаружила телефон и другие вещи дочери. На место были вызваны полицейские, которые заметили возле дома молодого человека следы захоронения. Там оказалось тело девушки.

Выяснилось, что за день до поездки в Иркутск пара поссорилась — молодой человек не хотел, чтобы она пошла в школу вождения и требовал приехать к нему.

Сейчас подозреваемого разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Хакасии многодетный отец расправился с женой из ревности.

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