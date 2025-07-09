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16:29, 9 июля 2025Ценности

Пять фасонов обуви из 80-х вернулись в моду летом 2025 года

Vogue: Популярные в 80-х двухцветные лодочки и балетки вернулись в моду летом
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Пять фасонов популярной в 1980-х годах обуви вернулись в моду летом 2025 года. Об этом сообщает немецкая версия журнала Vogue.

Так, актуальными вновь стали двухцветные лодочки. Отмечается, что подобная модель была в том числе продемонстрирована брендом Chanel на шоу в 1982 году.

Кроме того, число трендов пополнили балетки, туфли с открытой пяткой и модели с Т-образным ремешком, а также оксфорды. При этом если в прошлом последние являлись частью андрогинных образов, то в настоящее время их предлагается сочетать с вещами в женственном стиле, отметили журналисты. Например, с платьями фасона бэби-долл, такими как на показе весенне-летней коллекции 2025 года марки Loewe.

В июне сообщалось, что один модный в 1990-х годах предмет гардероба вновь стал трендом.

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