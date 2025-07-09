Ранее неизвестные науке рисунки нашли в пещере в России

В Башкирии в пещере Шульган-Таш найдены рисунки ранее не встречавшегося цвета

Необычную находку сделали студенты исторического факультета МГУ во время археологической практики. При разборе старых раскопок в знаменитой пещере Шульган-Таш в Башкирии они обнаружили наскальные рисунки, ранее неизвестные науке. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Уточняется, что древние изображения выполнены в небесно-голубых и светло-синих тонах. Такие оттенки в палеолитических святилищах фиксируются впервые. По мнению ученых, это свидетельствует о наличии у палеолитических художников сложных рецептов изготовления краски. Таким образом, ее цветовое разнообразие было шире, чем считалось ранее.

До сих пор в Европе и на Урале более чем за 120 лет исследований в пещерных росписях фиксировались только черные, красные и желтые оттенки. Синие и зеленые пигменты находили лишь в артефактах на открытых стоянках людей эпохи палеолита. Ученые объясняли это якобы строгими символическими ограничениями, наложенными культурой эпохи.

Теперь, после открытия в Шульган-Таш, теория о жесткой трехцветной системе будет пересмотрена. Ученые планируют детально исследовать состав пигментов и выяснить, откуда древние художники брали сырье.

Руководитель экспедиции Владислав Житенев назвал открытие революционным. «Резкое обрушение тезиса о строгой предопределенности использования трех цветов <...>в корне меняет устоявшиеся за последнее столетие представления не только о символике цвета пещерного искусства, но и об облике и развитии культуры палеолита», — заключил он.

Ранее сообщалось, что у берегов Севастополя археологи начали снижаться на дно Черного моря, чтобы исследовать 100-летние подводные лодки и старый танкер «Маковей».