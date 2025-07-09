Раскрыта стоимость билетов в Геленджик после открытия аэропорта

Стоимость билетов в Геленджик начинается от 16 тысяч рублей

Стоимость авиабилетов в Геленджик после открытия аэропорта начинается от 16 тысяч рублей. Эти цифры раскрыты на сайте «Аэрофлота».

Так, вылет 23 июля можно забронировать за 16 тысяч в одну сторону. Кроме того, путешественникам доступны билеты на 18, 20, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа и далее. Продажа открыта до 25 октября.

В расписании перевозчика указаны два рейса в день из московского аэропорта Шереметьево: в 8:30 и 13:30. Обратный вылет из Геленджика в Москву запланирован на 16:25.

Аэропорт Геленджика будет готов открыться с 10 июля впервые с начала спецоперации. Рейсы будут принимать и отправлять только в светлое время суток.