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18:29, 9 июля 2025Путешествия

Раскрыта стоимость билетов в Геленджик после открытия аэропорта

Стоимость билетов в Геленджик начинается от 16 тысяч рублей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Grigorii Pisotsckii / Shutterstock / Fotodom

Стоимость авиабилетов в Геленджик после открытия аэропорта начинается от 16 тысяч рублей. Эти цифры раскрыты на сайте «Аэрофлота».

Так, вылет 23 июля можно забронировать за 16 тысяч в одну сторону. Кроме того, путешественникам доступны билеты на 18, 20, 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа и далее. Продажа открыта до 25 октября.

В расписании перевозчика указаны два рейса в день из московского аэропорта Шереметьево: в 8:30 и 13:30. Обратный вылет из Геленджика в Москву запланирован на 16:25.

Аэропорт Геленджика будет готов открыться с 10 июля впервые с начала спецоперации. Рейсы будут принимать и отправлять только в светлое время суток.

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