Раскрыто состояние закрывшего собой мать при атаке ВСУ на пляж в Курске мальчика

Закрывшего собой мать при атаке ВСУ в Курске мальчика перевели в больницу Москвы

Закрывшего собой мать при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске мальчика перевели в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского в Москве. Об этом сообщил врио губернатора приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

«Уверен, наши коллеги из столицы сделают всё, чтобы поставить малыша с мамой на ноги», — написал Хинштейн.

Глава области также раскрыл состояние других пострадавших. В частности, после операции мужчину с проникающими ранениями грудной клетки транспортируют из железнодорожной больницы в Курскую областную.

Еще четыре человека остаются в больнице, их состояние медики оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. «Наши врачи провели все операции, оказывают всю необходимую помощь», — добавил Хинштейн.

Об атаке ВСУ на городской пляж Курска стало известно 8 июля. Ранее был опубликован список пострадавших. Трех человек спасти не удалось.