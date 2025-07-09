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11:29, 9 июля 2025Россия

Раскрыто состояние закрывшего собой мать при атаке ВСУ на пляж в Курске мальчика

Закрывшего собой мать при атаке ВСУ в Курске мальчика перевели в больницу Москвы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Закрывшего собой мать при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске мальчика перевели в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Сперанского в Москве. Об этом сообщил врио губернатора приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

«Уверен, наши коллеги из столицы сделают всё, чтобы поставить малыша с мамой на ноги», — написал Хинштейн.

Глава области также раскрыл состояние других пострадавших. В частности, после операции мужчину с проникающими ранениями грудной клетки транспортируют из железнодорожной больницы в Курскую областную.

Еще четыре человека остаются в больнице, их состояние медики оценивают как тяжелое и средней степени тяжести. «Наши врачи провели все операции, оказывают всю необходимую помощь», — добавил Хинштейн.

Об атаке ВСУ на городской пляж Курска стало известно 8 июля. Ранее был опубликован список пострадавших. Трех человек спасти не удалось.

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