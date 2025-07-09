Россиянам раскрыли опасности умных колонок

Роскачество: Распознать запись и отправку голоса умной колонкой крайне сложно

Умные колонки действительно имеют доступ к большому количеству информации о пользователе, например, устройство может отправлять данные о разговорах, в том числе злоумышленникам, но это маловероятно. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества. При этом там признали, что идентифицировать конкретную активность пользователя, например, запись разговора и его отправку, крайне сложно.

«Самый распространенный и вызывающий больше всего опасений вопрос связан с тем, что эти гаджеты «подслушивают» и передают все разговоры пользователей. Действительно, колонка находится в режиме постоянного прослушивания, ожидая активационную фразу (например, "Алиса", "Маруся"). Однако утверждать, что она записывает и передает все разговоры, было бы неверно», — заключили в организации.

Взаимодействие устройства с сервером происходит не так часто, как можно предположить, добавили там. Как правило, отправляются сетевые идентификаторы, чтобы сеть убедилась в исправности устройства и наличии подключения.

«Идентифицировать конкретную активность. Например, запись разговора и его отправку, крайне сложно. Это связано с использованием сложных алгоритмов шифрования, предназначенных для защиты конфиденциальности пользователей. В итоге вопрос о том, передаются ли при этом данные о прослушанных разговорах, остается открытым», — отметили в Роскачестве.

Еще одно распространенное опасение, по их данным, связано с тем, что хакеры взламывают колонки и прослушивают личные разговоры. Теоретически взлом умной колонки и использование ее в качестве «жучка» для прослушивания, конечно, возможно, но возникает вопрос о целесообразности подобных действий, так как бытовые разговоры вряд ли будут представлять большую ценность для киберпреступников, считают в экспертизе.

При этом утверждение, что умные колонки собирают личные данные для таргетированной рекламы — правда, но с некоторыми оговорками. Все, что пользователь говорит возле умной колонки, действительно может быть использовано для создания детального профиля интересов, привычек и даже маршрутов. Принимая политику конфиденциальности умной колонки о сборе данных, пользователь разрешает такую обработку информации, но в этом случае рекламодатель получает ее в обезличенном виде.

Также пользователи часто опасаются, что злоумышленники записывают через колонки их голос для кражи личности и мошенничества. Теоретически возможно использовать запись голоса, полученную через умную колонку для кражи личности, но на практике этот сценарий маловероятен. Гораздо проще для мошенников использовать уже доступные в сети записи голосов публичных людей, чтобы создать более качественный дипфейк Центр цифровой экспертизы Роскачества

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, которого цитирует пресс-служба организации, пояснил, что полной цифровой безопасности не добиться, но понимание рисков и постоянное повышение осведомленности значительно снижают вероятность стать жертвой киберпреступников.

Согласно статистическим данным аналитиков «М.Видео — Эльдорадо», по итогам первого квартала 2024 года продажи умных колонок в России выросли на 33,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили 1 миллион гаджетов.

