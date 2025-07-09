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14:00, 9 июля 2025Россия

Россиянка подписала контракт и отправилась на СВО вслед за мобилизованным мужем

«Известия»: Россиянка ушла на СВО вслед за мобилизованным мужем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россиянка подписала контракт с Минобороны и ушла на специальную военную операцию (СВО) на Украине вслед за мобилизованным мужем. Историю Натальи Ходаревой публикуют «Известия».

По данным издания, женщина отправилась на передовую в качестве медицинского работника. Она — старшая медсестра. Женщина выполняет свои обязанности уже девять месяцев.

Со слов Ходаревой, она зачастую может вспомнить не только позывной или фамилию находившегося у нее на лечении военнослужащего, но и ранение, которое он получил.

«Иногда поступают некоторые по нескольку раз. Всех запоминаешь. Почти каждого в лицо узнаешь, пофамильно, потому что всех их обхаживаем», — рассказала о своей работе собеседница газеты.

Ранее уроженка Дагестана оставила троих детей и отправилась на СВО. Супруг женщины также находится в зоне боевых действий.

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