Россиянка подписала контракт и отправилась на СВО вслед за мобилизованным мужем

«Известия»: Россиянка ушла на СВО вслед за мобилизованным мужем

Россиянка подписала контракт с Минобороны и ушла на специальную военную операцию (СВО) на Украине вслед за мобилизованным мужем. Историю Натальи Ходаревой публикуют «Известия».

По данным издания, женщина отправилась на передовую в качестве медицинского работника. Она — старшая медсестра. Женщина выполняет свои обязанности уже девять месяцев.

Со слов Ходаревой, она зачастую может вспомнить не только позывной или фамилию находившегося у нее на лечении военнослужащего, но и ранение, которое он получил.

«Иногда поступают некоторые по нескольку раз. Всех запоминаешь. Почти каждого в лицо узнаешь, пофамильно, потому что всех их обхаживаем», — рассказала о своей работе собеседница газеты.

Ранее уроженка Дагестана оставила троих детей и отправилась на СВО. Супруг женщины также находится в зоне боевых действий.