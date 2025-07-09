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00:03, 10 июля 2025Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

72-летняя россиянка лишилась квартиры на Васильевском острове из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Петербурга поговорила с мошенниками и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию пресс-службе местной полиции.

72-летняя женщина обратилась в отделение полиции, где сообщила, что стала жертвой мошенников. Несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками спецслужб. Собеседники убедили ее избавиться от квартиры на 9-й линии Васильевского острова, заверив, что та выполняет задание государственной важности. После продажи пенсионерка отправилась в Москву, чтобы передать 9,5 миллиона рублей (10,9 миллиона до вычета комиссий банка и риелторов), вырученных со сделки, курьеру.

Оставшись без квартиры и денег, женщина поняла, что связалась с аферистами. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в июле стало известно, что жительница Великого Новгорода продала три квартиры и отдала мошенникам более 11 миллионов рублей. 83-летнюю женщину убедили сначала в том, что ее персональными данными пытаются завладеть аферисты, а затем в том, что у неизвестных есть доверенность от ее имени, при помощи которой они пытаются продать ее жилье и перевести деньги в соседнее государство.

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