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16:37, 4 июля 2025Экономика

Россиянка продала три квартиры и отдала миллионы рублей за них мошенникам

Жительница Великого Новгорода лишилась трех квартир и денег из-за аферистов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пенсионерка продала три квартиры и отдала миллионы рублей, вырученные за их продажу, мошенникам. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе УМВД по региону.

Речь идет о 83-летней местной жительнице. В марте ей позвонил неизвестный, который рассказал, что ее персональными данными пытаются завладеть злоумышленники и, чтобы якобы обезопасить себя, убедил назвать ему код из пришедшего на ее телефон СМС. Вскоре после этого с россиянкой стали связываться якобы сотрудники банка и правоохранительных органов. Собеседники убеждали новгородку в том, что у неких аферистов есть доверенность от ее имени, при помощи которой они пытаются перевести ее деньги в соседнее государство. Испугавшись потери сбережений, она сняла с банковского счета 3,6 миллиона рублей и сначала перевела через банкомат на указанные счета полмиллиона рублей, а затем передала остаток суммы курьерам. Деньги она, следуя указаниям неизвестных, предварительно упаковала в плотные пакеты, в которых также лежали банки с консервами.

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Вскоре после этого собеседники убедили ее, что аферисты пытаются завладеть ее жильем. В результате пожилая женщина за три месяца продала три квартиры, а более 11 миллионов за них передала курьерам. Телефонные мошенники заверили жительницу Великого Новгорода, что после того, как преступников, пытающихся ими завладеть, поймают, сумма вернется целиком, однако через неделю перестали отвечать на звонки. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее стало известно, что 75-летняя жительница поговорила с мошенниками и лишилась квартиры.

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