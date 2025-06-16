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23:43, 16 июня 2025Экономика

Российская пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

75-летняя жительница Твери лишилась квартиры из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пожилая женщина из Твери поговорила с мошенниками и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе УМВД по региону.

С 75-летней россиянкой связался неизвестный, назвавшийся представителем мобильного оператора. Собеседник сообщил пенсионерке о том, что ее номер телефона необходимо сменить и запросил ее личные данные. Затем с женщиной связался лжесотрудник военной прокуратуры, который рассказал, что деньги с ее счета якобы идут на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он убедил жительницу Твери обналичить сбережения и передать через сотрудника в Москву для декларирования.

Через сутки после этого с потерпевшей вновь связался юрист, на этот раз призвавший пенсионерку обезопасить имущество, которое у нее пытаются отнять. Испугавшись потери жилья, она выполнила все его указания и осуществила «фиктивную» сделку купи-продажи недвижимости. Вырученные с продажи деньги она передала курьеру. Через две недели сын женщины, приехавший к ней в гости, случайно увидел фотографии квартиры матери на сайте сервиса по продаже жилья и выяснил, что квартира действительно перешла новому владельцу, а его родственницу обманули мошенники. Россиянка обратилась в полицию.

Через некоторое время сотрудникам удалось задержать одного из курьеров — им оказался 32-летний ранее судимый москвич. Мужчина признался, что переводил похищенные средства организаторам преступления.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут других злоумышленников, причастных к обману пенсионерки.

Еще одной недавней жертвой телефонных аферистов стала 25-летняя жительница Мирного. Пострадавшая лишилась квартиры и 3,8 миллиона рублей.

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