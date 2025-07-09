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12:07, 9 июля 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России заняли населенный пункт Толстой в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Толстой в Донецкой народной республике (ДНР), где бои проводили подразделения группировки войск «Восток».

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР.

Отмечается, что в ходе последнего наступления ВС России взяли под контроль более четырех квадратных километров и на нескольких участках приблизились к административной границе соседней области.

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