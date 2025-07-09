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08:49, 9 июля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись к границе с Днепропетровской областью

Рогов: ВС России продвинулись в районе Вольного Поля и Зеленого Поля в ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР). О наступлении в направлении границы с Днепропетровской областью сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска продвинулись в районе сел Вольное Поле и Зеленое Поле», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в ходе последнего наступления российские войска взяли под контроль более четырех квадратных километров и на нескольких участках приблизились к административной границе соседней области.

Ранее Рогов также рассказал о продвижении ВС России в Запорожской области. По его словам, российские войска выбили подразделения ВСУ из села Каменское, после чего украинская армия отступила в Степногорск.

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