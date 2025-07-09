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18:17, 9 июля 2025Путешествия

Российский авиаперевозчик решил возобновить рейсы в Геленджик

«Аэрофлот»: Регулярные рейсы из Москвы в Геленджик возобновятся с 18 июля
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» решила возобновить продажу билетов на рейсы в Геленджик. Об этом сообщает официальный Telegram-канал авиаперевозчика.

Первый рейс «Аэрофлота» из Москвы в город на юге России будет выполнен 18 июля. Затем полеты запланированы на 20 и 23 июля, а с 25-го они станут регулярными и будут выполняться каждый день. Второй рейс появится 6 августа, с восьмого числа до середины сентября он будет ежедневным.

Продажа билетов эконом- и бизнес-класса стартовала сегодня. Полеты будут выполнять лайнеры Airbus A320.

Ранее российские власти подтвердили открытие аэропорта в Геленджике. Авиагавань готова к приему рейсов с 10 июля.

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