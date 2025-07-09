Руководителей исправительного учреждения уличили в даче взятки топливом

Сотрудников УФСИН Забайкалья задержали за взятку в виде топлива

Руководителей одного из исправительных учреждений УФСИН Забайкалья задержали по подозрению в даче взятки в виде топлива начальнику отдела администрации Оловянинского района. Об этом сообщила УФСБ России по Забайкальскому краю, их заявление приводит РЕН ТВ.

По версии следствия, в период с 2022 по 2025 годы начальник и его заместители похищали принадлежащее исправительному учреждению дизельное топливо и передавали его чиновнику в качестве взятки. Тот, в свою очередь, игнорировал нарушения экологического законодательства в колонии. Предварительно, ущерб оценивается не менее чем в один миллион рублей.

Ранее сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности задержали начальника снабжения крупного промышленного завода в Кургане. Предварительно, его заподозрили в получении взятки.