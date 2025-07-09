Штрафы за продажу алкоголя возле школ предложили увеличить

В Госдуму внесут проект о повышении штрафов за продажу алкоголя около школ

Заксобрание Амурской области внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить до 500 тысяч рублей штрафы за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений. Об этом заявил сенатор от Амурской области Артём Шейкин в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, в случае принятия законопроекта будет предусмотрено наложение административного штрафа: на должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Для последних возможна конфискация алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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