Срочную переброску Китаем в Иран систем ПВО объяснили устареванием российских С-300ПМУ2

MWM: Китай перебросил в Иран системы ПВО из-за устаревания российских С-300ПМУ2

Срочная переброска Китаем в Иран систем противовоздушной обороны (ПВО) собственного производства во время последнего ирано-израильского конфликта объясняется устареванием российских и иранских вооружений, которыми располагает Тегеран. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что после начала специальной военной операции Пекин в срочном порядке передал Сербии системы средней дальности HQ-22, для доставки которых использовал военно-транспортные самолеты Y-20.

«Неблагоприятные оценки характеристик устаревших российских систем ПВО С-300ПМУ-2 и иранских зенитных ракетных систем большой дальности Bavar 373, которые в настоящее время составляют основу сети ПВО Ирана, могли стать фактором, еще больше усилившим необходимость в срочных поставках», — говорится в публикации.

MWM уверяет, что советские, российские, иранские и китайские системы ПВО могут быть совместимы друг с другом, а переобучение персонала работе с одних комплексов на другие не должно представлять трудностей.

«Остается крайне неопределенным, в какой степени экстренная китайская поддержка может компенсировать устойчивое недофинансирование обороны со стороны иранского государства, но особенно сильное положение китайского оборонного сектора и технологической базы может сделать новые поставки переломным моментом для будущих раундов военных действий», — резюмирует журнал.

В июне издание TWZ заметило, что система ПВО Ирана в результате ударов Израиля и США полностью не ликвидирована, однако серьезно нарушена ее глобальная связность, восстановление которой займет много времени, что позволит Израилю доминировать в воздушном пространстве Ирана.