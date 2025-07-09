Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:52, 9 июля 2025Мир

США ввели санкции против представителя ООН

Рубио: США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН Альбанезе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня я налагаю санкции на специального докладчика Совета ООН по правам человека Франческу Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки спровоцировать Международный уголовный суд на действия против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля», — говорится в публикации.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут поддерживать партнеров в их праве на самооборону. Кроме того, он отметил, что Вашингтон не станет терпеть «политическую и экономическую войну» со стороны Альбанезе, направленную против Соединенных Штатов и Израиля.

Ранее Альбанезе призвала ООН принять меры против проводимого Израилем геноцида в Газе. Она добавила, что западным правительствам необходимо перейти от осуждения к действиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди умеют работать». В Россию могут приехать миллионы трудовых мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    У 24-летней девушки случился инсульт после предложения руки и сердца в церкви

    США ввели санкции против представителя ООН

    Трамп оценил перспективу передачи Украине комплексов Patriot

    Туристка больше суток выживала без еды и воды после падения с горы

    Россиянам назвали распространенный летний продукт для здоровья мозга

    Хью Грант уснул на трибуне на матче Джоковича на Уимблдоне

    Орбан предрек момент истины для Европы

    Алена Водонаева в откровенном виде снялась у вокзала в Нью-Йорке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости