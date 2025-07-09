США ввели санкции против представителя ООН

Рубио: США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН Альбанезе

США вводят санкции против спецдокладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанезе. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня я налагаю санкции на специального докладчика Совета ООН по правам человека Франческу Альбанезе за ее незаконные и постыдные попытки спровоцировать Международный уголовный суд на действия против официальных лиц, компаний и руководителей США и Израиля», — говорится в публикации.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут поддерживать партнеров в их праве на самооборону. Кроме того, он отметил, что Вашингтон не станет терпеть «политическую и экономическую войну» со стороны Альбанезе, направленную против Соединенных Штатов и Израиля.

Ранее Альбанезе призвала ООН принять меры против проводимого Израилем геноцида в Газе. Она добавила, что западным правительствам необходимо перейти от осуждения к действиям.