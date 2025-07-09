Стало известно о боях с пытавшимися прорваться в российский регион штурмовиками ВСУ

ВСУ безуспешно попытались прорваться в направлении села Теткино Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь безуспешно попытались прорваться в Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».

Как стало известно, группа украинских военных двигалась из Рыжевки в направлении села Теткино. В результате атака была отражена.

Кроме того, 8 июля около 12:00 в сторону курского поселка Новый Путь выдвинулась штурмовая группа 47-й бригады ВСУ, однако была встречена огнем и в результате рассеяна. Другие подробности о боях не приводятся.

Днем ранее также сообщалось о попытке прорыва ВСУ в сторону Теткина из Рыжевки. Российские подразделения вступили в бой с противником в районе границы, не допустив захода украинских солдат на территорию страны.