Китай начал занимать российский рынок стали

Forbes: КНР занимает рынок стали в России при проблемах у отечественных заводов

По итогам первых пяти месяцев поставки стальной продукции из Китая в Россию выросли на 16 процентов в годовом выражении, до 1,63 миллиарда рублей, при этом в ряде регионов китайская сталь уже доминирует. Об этом сообщает Forbes.

У отечественных металлургических предприятий, напротив, ситуация постепенно ухудшается. За пять месяцев выплавка стали сократилась на 5,2 процента, до 29,2 миллиона тонн, нержавеющей стали — на 10 процентов, до 113,519 миллиона тонн.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что рост поставок в основном наблюдается на Дальнем Востоке и в Сибири, то есть сильное влияние оказывает географический фактор. Независимый эксперт Максим Худалов отмечает, что в удаленных от границы регионах китайцы вряд ли смогут выдержать ценовую конкуренцию с россиянами в текущих условиях.

Вместе с тем трейдеры, работающие со сталью из Китая, могут обходить российские компании в случае срочных или крупных заказов. Если изделия нужны срочно, то крупный отечественный завод сможет поставить их только через три-четыре месяца, что слишком долго.

Глава управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что металлические изделия из Китая поставляются в Россию давно, да и нержавеющую сталь российские предприятия постоянно покупают там. По словам Худалова, в 2024 году значительную часть китайских поставок занимали болты, гайки, шурупы, кухонные принадлежности, гвозди и так далее. «Бороться с этим невозможно, поскольку освоить всю продуктовую линейку, идущую из Китая, нам сейчас не под силу», — заключил он.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне гендиректор «Северстали» Александр Шевелев рассказал, что из-за слишком сильного падения спроса на продукцию металлургических заводов в России некоторым из них грозит остановка. Он выразил надежду, что до такого не дойдет, но предупредил, что если ситуация не улучшится, придется принимать непростые решения.