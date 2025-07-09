«Сатана, готовься к порке!» Как священник из семьи рок-н-ролльщиков превратил проповеди в шоу и попал в череду секс-скандалов?

В США умер замешанный в секс-скандалах культовый телепроповедник Джимми Сваггерт

Преподобный Джимми Сваггерт без малого 60 лет выступал по радио и телевидению, громогласно проклиная дьявола, а также католиков, мусульман, коммунистов, либералов и вообще всех, кто не был правоверным американским протестантом. При этом сам он несколько раз попадал в скандалы самого предосудительного для священника свойства и даже был изгнан из церкви, которая прославила его. «Лента.ру» разбирается, кем был ушедший из жизни проповедник — настоящим верующим или шоуменом, потерявшим голову от славы и денег.

О тяжелом состоянии Сваггерта стало известно 15 июня

Прославленный американский проповедник оказался в больнице еще в середине месяца. Его все чаще подводило сердце, в последнее время приступы участились. Когда 90-летний Джимми Сваггерт попал на больничную койку 15 числа, его сын Донни не скрывал, что дела очень плохи.

Если не случится чудо, его дни сочтены Донни Сваггерт проповедник, сын Джимми Сваггерта

Чуда не случилось, 1 июля легендарного пастора не стало. За день до этого его включили в Зал славы южного госпела — особого жанра духовной музыки, распространенного на Юге США.

Довольно редко упоминалось, что Сваггерт достиг огромных успехов в музыке и продал более 15 миллионов своих альбомов с духовными песнями. С 1970-х его выдвигали на множество престижных музыкальных премий.

Проповедь Сваггерта с участием музыкальной группы, 1980 год Фото: Thomas S. England / Getty Images

Впрочем, главной страстью и источником огромных доходов для Сваггерта стали телевизионные проповеди, слава которых достигла апогея 40 лет назад. Тогда выступления проповедника транслировались более чем в 140 странах, его называли самым популярным пастырем своего поколения. Вероятно, так оно и было.

Сваггерт родился в маленьком городке в Луизиане в семье будущих рок-н-ролльщиков

Джимми Сваггерт появился на свет 15 марта 1935 года в городе Ферридей прихода Конкордия. В Луизиане округа до сих пор называются приходами в память о колониальных временах. Штат был колонией Испании и Франции, и деление там происходило по католическим церковным приходам. Казалось бы, где еще появиться на свет истовому христианскому проповеднику?

Однако все было несколько сложнее, а судьба Сваггерта могла завести его совсем на другие высоты. Он рос вместе с двумя двоюродными братьями. Один из них Джерри Ли Льюис — будущий пионер рок-н-ролла и рокабилли, а второй — Мики Гилли, который превратится в одну из главных звезд кантри в США. Обоих не стало в 2022 году: Гилли ушел в мае, а Льюис — в октябре. Сваггерт был старшим, и ему судьба отвела еще три года жизни.

Росли братья в бедности. Отец Сваггерта был пресвитерианским проповедником и играл на скрипке в барах. А еще, как говорят, подрабатывал бутлегерством во время Великой депрессии. В Ферридее не было электричества и мощеных тротуаров. Зато хватало церквей и музыкальных инструментов

Сваггерт, Льюис и Гилли начали заниматься музыкой вместе. Всем быстро стало понятно, что с пианино лучше всех справляется средний. Зато Сваггерту и Гилли достались прекрасные голоса. Когда в середине 1950-х Льюис заключил контракт с легендарной студией звукозаписи Sun Records, туда пригласили и Сваггерта. Продюсер Сэм Филлипс, открывший миру Элвиса Пресли, Джонни Кэша и множество других звезд, хотел видеть не только Льюиса, но и Сваггерта среди них. Но тот отказался, а после высказывался о популярной музыке без особого почтения.

Моя семья начала этот рок и этот ролл. Я говорю это без всякого восторга! Я говорю это без помпы и гордости! Я говорю это со стыдом и печалью, потому что я видел смерть и разрушение. Я видел неописуемые страдания и боль! Моя семья — Джерри Ли Льюис вместе с Элвисом Пресли, с Чаком Берри… начала рок-н-ролл Джимми Сваггерт из проповеди

Джерри Ли Льюис Photo of Jerry Lee Lewis . Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Похоже, он действительно искренне верил и считал своим долгом нести Слово Божье людям. Позже он утверждал, что от карьеры в поп-музыке его отвращала ненависть к выпивке, курению и прочим греховным явлениям, свойственным шоу-бизнесу. Впрочем, как покажет время, с грехами у Сваггерта были особые отношения.

Сваггерт прославился в 1970-х

Пока его двоюродные братья собирали стадионы, играя рок-н-ролл и кантри, Сваггерт проповедовал и быстро добился на этом поприще успехов. Начинал он в середине 1950-х, разъезжая по Луизиане и соседним штатам на грузовике и обращаясь к пастве прямо из кузова. Проповедник рассказывал, что жил тогда с женой в нищете на 30 долларов в неделю.

В 1961 году Сваггерт записал первый альбом духовных песен, которые сразу же стали крутить христианские радиостанции южных штатов. Музыкальная подготовка, полученная в компании родных, не прошла даром — проповедник прекрасно играл на фортепиано и славил Господа красивым бархатным баритоном, который сразу же полюбился слушателям.

В 1969-м он впервые вышел в радиоэфир с проповедью, а в 1971-м впервые появился на телевидении с получасовой программой Jimmy Swaggart Telecast. С этого момента начался его стремительный взлет к вершинам славы. Его телепроповеди становились все популярнее, а музыкальные альбомы сметали с полок.

В 1974 году Сваггерта признал лучшим исполнителем госпелов авторитетный на Юге США музыкальный журнал Singing News, а два года спустя он даже получил номинацию на Грэмми сразу же в номинации «Лучший альбом»

Проповеди Сваггерта приводили верующих в экстаз. Еще в начале карьеры он примкнул к пятидесятнической церкви Ассамблеи Бога и стал едва ли не главным ее рупором. Проповедник врывался на сцену, оглашая зал возгласом: «Сатана, готовься к порке!» Во время выступлений Сваггерт то кричал, то шептал в микрофон сокровенные строки Библии.

Потом он мог одним прыжком переместиться за рояль и исполнить госпел, подтверждающий его слова. Восторженная паства впадала во время проповедей в религиозное исступление, повторяя каждое слово своего кумира со слезами на глазах.

Я не знаю никого в Америке, религиозного или светского человека, кто мог бы лучше удерживать внимание толпы Уильям Мартин профессор социологии Университета Райса

Но дело было не только в артистической подаче и прекрасном голосе. Сваггерт прославился еще и тем, что без всякого страха и стеснения обрушивался на другие конфессии, фактически оскорбляя миллионы людей. Он, в частности, не раз заявлял, что католицизм является ложным учением, а евреи сами навлекли на себя тысячелетние гонения, включая Холокост, отвергнув Иисуса.

Одна из проповедей Сваггерта Фото: Thomas S. England / Getty Images

Он был не только против ислама, католицизма или иудаизма. Коммунизм и либерализм тоже были постоянными мишенями его острых выпадов. Он как будто воплощал образ той самой старой доброй Америки, о которой грезили жители Библейского пояса — самых консервативных южных штатов. Только проповедь Сваггерта к началу 1980-х неслась уже по всей стране и за ее пределами, а вскоре после распада СССР выступления американского пастора стали транслировать в России и других бывших республиках.

«Если вам не нравится то, что я говорю, обратитесь к моему боссу!» — заявлял Сваггерт всем недовольным его словами. Под боссом, разумеется, имелся в виду Бог.

В 1980-х Сваггерт достиг пика популярности и стал попадать в странные истории

Впрочем, прогрессивная часть Америки относилась к проповедям луизианского пастора с изрядной долей скепсиса. В 1982 году издание Newsweek дало ему обидную кличку «Король рая в стиле хонки-тонк». Хонки-тонк — особый вид дешевых баров в глубинке южных штатов, где работяги напивались после смены, обычно под аккомпанемент расстроенного пианино, за которое мог сесть любой желающий.

Кроме того, вскоре выяснилось, что Сваггерт поддерживал откровенных экстремистов. Он имел связи с партией Мозамбикское национальное сопротивление, которая получила печальную славу, связанную с многочисленными преступлениями во время гражданской войны в стране. В захваченной штаб-квартире мятежников нашли множество книг Сваггерта, а многие причастные люди утверждали, что Сваггерт через свою христианскую организацию напрямую спонсировал военные действия, жертвами которых стали тысячи невинных.

Проповедник жил в роскоши, чего совсем не стеснялся. У него было огромное поместье в городе Батон-Руж, личные самолеты, дорогие автомобили и все прочее. Правда, это в принципе свойственно для телеевангелистов

Впервые проповеди в прямом эфире американские священники начали читать еще в 1920-х годах на первых коммерческих радиостанциях. С 1950-х они освоили и телевидение. Правда, в те времена звездами эфира были куда более скромные пастыри. Они не превращали свои выступления в шоу и вели себя так, как вели бы в церкви на обычной проповеди.

Однако священников на ТВ становилось все больше, конкуренция росла, и каждому новому поколению приходилось идти на новые ухищрения. Почему бы не использовать популярную музыку, чтобы обратиться к молодежи? Почему бы не ввести в выступления больше драматизма и элементов шоу? Во всем этом Сваггерт был одним из первых.

Проповедь Сваггерта, 1985 год Фото: Joseph Jensen Jr / AP

В каком-то смысле он занимался тем же, чем и его двоюродные братья на светской сцене — создавал новые каноны жанра. Успехи были настолько серьезными, что теперь уже сложно сказать, верил ли Сваггерт на самом деле или просто тонким чутьем дельца определил, где будет проще всего заработать.

В 1988 году Сваггерт попал в первый секс-скандал

Ко второй половине 1980-х слава проповедника из Луизианы достигла пика. Его проповеди транслировались по всем США и более чем в 140 странах мира, а заработки исчислялись сотнями миллионов долларов. Вероятно, Сваггерт окончательно уверился в своем величии и даже решил, что Господь закроет глаза на некоторые грешки.

В 1986 году в Ассамблеях Бога разгорелся большой скандал. Сваггерт открыто обвинил священника Марвина Гормана во внебрачных связях. Посрамленного проповедника лишили сана.

Год спустя другого популярного телепроповедника, Джима Баккера, обвинили в изменах жене с моделью и секретаршей своего прихода Джессикой Хан. Священник заплатил ей за молчание. Тут Сваггерт тоже не остался в стороне и во время проповеди назвал коллегу раковой опухолью, «которую необходимо исторгнуть из тела Христова»

Но и конкуренты не дремали. В 1988 году самого пламенного обличителя сфотографировали с проституткой Деброй Мерфи в отеле Нового Орлеана. Причем сделали это сыновья Гормана, видимо, знавшие о пристрастиях Сваггерта и следившие за ним. Горман сам примчался в отель и набросился на бывшего коллегу с обвинениями.

Позже он рассказывал, что загнал Сваггерта в свою машину, где тот на протяжении двух часов рыдал, извинялся и просил не выдавать его. Тем не менее история стала достоянием общественности. Во время очередной телевизионной проповеди в феврале 1988-го преподобный Джимми разрыдался в прямом эфире, прося прощения у паствы, родных и Бога.

Я согрешил против тебя, мой Господь. И я прошу, чтобы твоя драгоценная кровь… смыла и очистила эти грехи, пока они не окажутся в морях забвенья Божьего Джимми Сваггерт

Сваггерт и Мерфи утверждали, что не вступали в связь. Женщина заявила, что их встреча «носила порнографический характер», однако секса не было. Сваггерт, по ее словам, только фотографировал ее в откровенных позах.

Так или иначе Ассамблеи Бога постановили, что их главный проповедник должен на два года исчезнуть из публичного пространства и пройти реабилитацию в молитве и общении со специалистами. Сваггерт, вроде бы, согласился, но через три месяца снова появился на телевидении.

Джимми Сваггерт извиняется перед верующими после секс-скандала, 1988 год Фото: Robin Rayne / ZUMA Wire / Alamy Live News / Legion-media.com

Ассамблеи Бога тут же отлучили его. Это проповедника не смутило, он основал собственную церковь и продолжил выступления. Позже Сваггерт признавался, что двухлетнее отсутствие на экранах плохо сказалось бы на его отношениях с паствой. То есть на популярности и доходах.

В 1991 году Сваггерта снова поймали с проституткой

Три года спустя после слезных извинений на многомиллионую аудиторию и изгнания из Ассамблеи Бога, Сваггерта снова поймали на том же самом. 11 октября 1991 года его задержали в городе Индио, штат Калифорния.

Мало того, что проповедник ехал по встречной полосе, так еще и рядом с ним в автомобиле сидела молодая женщина, которая, как выяснилось позже, была проституткой. Опять. Более того, на этот раз списать инцидент на упражнения проповедника в области эротической фотографии не удалось.

Он просил заняться с ним сексом. Ради этого и остановился. Я этим занимаюсь. Я — проститутка Розмари Гарсия женщина, находившаяся в машине Сваггерта

На этот раз в адрес телепроповедника раздались уже откровенные издевательства. В частности, знаменитый комик Фил Хартман появился в эфире вечернего шоу Saturday Night Live загримированным под Сваггерта и под хохот публики очень достоверно рыдал.

Сваггерт читает проповедь в Иерусалиме, 1988 год Фото: Anat Givon / AP

Сам преподобный больше не плакал. Более того, на собрании в своей церкви он заявил пастве по поводу очередного секс-скандала: «Господь сказал мне, что это не ваше дело!» Впрочем, потом он на некоторое время ушел с поста руководителя собственной организации «для исцеления и консультаций».

В последние годы Сваггерт меньше появлялся на публике

После двух секс-скандалов Сваггерт не то чтобы отошел от дел, но стал менее заметен. Нельзя сказать, что он растерял паству, просто его резкие высказывания и вдохновенные проповеди стали меньше интересовать широкую публику. Он продолжал вести свою Jimmy Swaggart Telecast, которую запустил еще в 1971-м, освоил интернет, а его компания владела несколькими телеканалами и радиостанциями.

Личная звукозаписывающая фирма Сваггерта продолжала работать без выходных, выпуская все новые альбомы госпелов в его исполнении. Последний вышел в 2024 году. При всей критике рок-н-ролла и популярной музыки, Сваггерт поддерживал хорошие отношения с двоюродными братьями. Последней пластинкой в дискографии легендарного Джерри Ли Льюиса стала The Boys from Ferriday, записанная вместе со Сваггертом в 2022-м.

Телепроповедник продолжал резко высказываться о событиях в США и мире. В последнее время, в частности, сетовал на засилье студентов-мусульман в американских университетах. Последнюю проповедь по телевидению Сваггерт прочел незадолго до госпитализации.

Покойся с миром, преподобный Джимми Сваггерт. Большую часть жизни он вел людей ко Христу. Наши молитвы в этот тяжелый час с семьей Сваггерта Джефф Лэндри губернатор штата Луизиана

Джимми Сваггерт на церемонии прощания со своим двоюродным братом Джерри Ли Льюисом, 5 ноября 2022 года Фото: Gerald Herbert / AP

Что касается той части жизни, которую Сваггерт посвятил поддержке экстремистов и походам по падшим женщинам, то она, скорее всего, еще долго будет оставаться предметом различных кривотолков и баек. Так или иначе, сам знаменитый проповедник навсегда останется в американской истории одной из самых ярких и противоречивых фигур, говоривших о вере с экранов телевизоров. А вот в ад или в рай попал Джимми Сваггерт, мы не узнаем.

