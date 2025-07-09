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04:24, 9 июля 2025Мир

Трампа возмутил вопрос журналистов об Эпштейне

Трамп раскритиковал журналистов за вопрос об Эпштейне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский глава Дональд Трамп возмутился вопросом журналистов про финансиста Джеффри Эпштейна. Последнего обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, пишет РИА Новости.

Слухи о связи Эпштейна с главой Белого дома уже давно облетели все мировые издания.

«Вы все еще спрашиваете про Джеффри Эпстина? Отговорили о нем за годы... Люди все еще говорят об этом парне, об этом слизняке. Это невероятно... Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпстине в такое время», — посетовал Трамп.

У Штатов так много успехов и других трагедий. Глава Белого дома упомянул наводнения в американском штате Техас, которые унесли жизни уже более 85 человек.

Ранее Минюст США и ФБР пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел «список клиентов».

До этого миллиардер Илон Маск согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками.

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