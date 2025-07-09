Цыгане угнали в рабство россиянина, женили на таборянке и решили послать его на СВО

Под Воронежем цыгане держали в рабстве мужчину и пытались послать его на СВО

Цыгане взяли в рабство россиянина и попытались отправить его на специальную военную операцию (СВО) ради выплат. Об этом сообщает «Русская община» в Telegram.

Мужчина искал работу в Нижнем Тагиле. На вокзале к нему подошли цыгане, после чего перевезли мужчину в Воронежскую область. Там его насильно женили на таборянке и заставили работать.

Когда россиянин не смог выполнить отведенный ему объем работ, цыгане попытались отправить его на СВО с целью получения выплат. Женитьба на цыганке позволила бы им получить миллионы рублей в случае смерти мужчины. Однако реализовать этот план им не удалось — сотрудники военкомата отказали мужчине в поступлении на службу. После этого его оставили на вокзале без денег и вещей.

Пока россиянин находится в социальном центре, помощь ему оказали активисты.

Ранее под Тулой цыгане захватили и удерживали в качестве невольника другого участника СВО — он был одним из девятерых человек, которых держали в рабстве на одной из ферм. Всех их обманом вынудили приехать в Белевский район, обещая работу с посуточной оплатой.