Туристка больше суток выживала без еды и воды после падения с горы

DM: Туристка упала с горы Уильямсон и 28 часов выживала на скале в США

Упавшая с горы туристка больше суток выживала одна без еды и воды в ожидании помощи. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, 2 июля девушка в одиночку отправилась к вершине Уильямсон, которая является второй высокогорной точкой Калифорнии, США. В походе она оступилась и сорвалась вниз, застряв на крутом выступе со сломанной ногой на высоте 4,1 тысячи метров. При этом туристка потеряла свой рюкзак, в котором находились съестные припасы и сменная одежда. Также после ее падения на горном хребте Сьерра Невада разыгралась гроза.

Спутниковый телефон путешественницы остался при ней. С помощью GPS-навигатора туристка отправила сигнал бедствия. После этого началась длительная операция по ее спасению. В общей сложности девушка просидела на скале 28 часов.

Из-за шторма ее не удалось эвакуировать с места падения 2 июля. «Эта женщина проявила огромную храбрость и стойкость. Все были поражены ее способностью сохранять спокойствие», — отметили спасатели в социальных сетях.

Группу из четырех альпинистов высадили ночью на западном склоне горы на той же высоте, к утру они смогли услышать туристку, но подобраться к ней не удалось. Затем вертолеты доставили еще двух спасателей в 90 метрах над пострадавшей, и они спустились к ней. Вечером 3 июля девушку на вертолете доставили в аэропорт Бишоп, а затем госпитализировали.

Ранее стала известна судьба 26-летней девушки, которая упала со склона в жерло действующего вулкана. Путешественница четыре дня провела в ловушке без воды и еды.