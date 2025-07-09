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15:22, 9 июля 2025Россия

У подмосковной школьницы в глазу вырос волос

Врачи Детского центра имени Рошаля удалили выросший в глазу школьницы волос
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье врачи Детского клинического центра имени Рошаля удалили у 14-летней девочки выросший в глазу волос. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, волос длиной около миллиметра обнаружили в конъюнктиве левого глаза школьницы. Образование постоянно вылезало из-под века и доставляло ей дискомфорт. В Центре отметили, что это не уникальный случай, но достаточно редкий и требующий хирургического вмешательства.

«Врачи удалили новообразование бульбарной конъюнктивы под общей анестезией, а затем провели гистологическое исследование удаленных тканей», — рассказали в медучреждении, подчеркнув, что девочку уже выписали домой на амбулаторное лечение.

Ранее в Уфе врачи достали из глаза пациентки глиста. Россиянка обратилась к врачам с жалобой на ощущение движения в районе нижнего века.

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