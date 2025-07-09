В России отреагировали на угрозу Трампа в адрес Путина

Депутат Новиков: Резкие заявления — это чуть ли не правило хорошего тона для США

Громкие, резкие заявления для американской политической культуры — это чуть ли не правило хорошего тона, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на опубликованную в США угрозу американского лидера Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина.

«У Трампа свой политический стиль. Некоторые считают его хаотичным. Он действительно внешне выглядит именно таким. Но хаотичность стиля Трампа — это в какой-то степени его способ замерять температуру политических настроений и потом принимать решения. Поэтому он так часто и легко вроде бы меняет свою позицию», — рассказал Новиков.

При этом депутат отметил, что в американской политике есть ряд фундаментальных вопросов, в которых Трамп остается таким же американским ястребом, как и все ключевые игроки в США.

В целом споры в американской политической элите идут только о методах и средствах удержания американского лидерства. Делать громкие, резкие заявления, особенно тогда, когда ты еще не президент, а только стремишься занять этот пост, для американской политической культуры является чуть ли не правилом хорошего тона Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп в 2024 году заявил донорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня.

