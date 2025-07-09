В России отреагировали на угрозу Трампа в адрес Путина

Громкие, резкие заявления для американской политической культуры — это чуть ли не правило хорошего тона, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на опубликованную в США угрозу американского лидера Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина.
«У Трампа свой политический стиль. Некоторые считают его хаотичным. Он действительно внешне выглядит именно таким. Но хаотичность стиля Трампа — это в какой-то степени его способ замерять температуру политических настроений и потом принимать решения. Поэтому он так часто и легко вроде бы меняет свою позицию», — рассказал Новиков.
При этом депутат отметил, что в американской политике есть ряд фундаментальных вопросов, в которых Трамп остается таким же американским ястребом, как и все ключевые игроки в США.
В целом споры в американской политической элите идут только о методах и средствах удержания американского лидерства. Делать громкие, резкие заявления, особенно тогда, когда ты еще не президент, а только стремишься занять этот пост, для американской политической культуры является чуть ли не правилом хорошего тона
Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой Трамп в 2024 году заявил донорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня.