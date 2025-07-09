Уволенная из-за алкоголизма телеведущая рассказала о борьбе с зависимостью

Уволенная из-за алкоголизма телеведущая Макдонаф вылечилась и написала книгу

Бывшая репортерша и телеведущая Бет Макдонаф, уволенная с американского телевидения из-за алкоголизма, вылечилась и написала об этом книгу. В беседе с Fox 5 она рассказала о зависимости и борьбе с ней.

Макдонаф заявила о своей предрасположенности к алкоголизму. По словам экс-журналистки, ее дед и бабушка злоупотребляли спиртным, а сестры не стало из-за отравления алкоголем.

Поначалу, по словам бывшей репортерши, она употребляла спиртное после работы с целью расслабиться, но затем стала пить чаще. Журналистка сильнее пристрастилась к алкоголю после того, как не стало ее матери и она пережила расставание. В итоге после двух эпизодов ареста за вождение в нетрезвом виде ее уволили с телевидения.

Помимо потери работы, репортерша лишилась водительских прав и машины, ее также перестали поддерживать многие друзья. В какой-то момент Макдонаф обратилась к знакомому и попросила отвезти ее на лечение. «Лечение невероятно все изменило», — добавила она.

Сообщается, что в 2025 году Макдонаф отметила 16 лет трезвости.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предложила россиянам пройти тест на алкоголизм. Ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, перечислил вопросы, которые помогли бы определить наличие зависимости от спиртного.