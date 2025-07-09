Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:37, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Уволенная из-за алкоголизма телеведущая рассказала о борьбе с зависимостью

Уволенная из-за алкоголизма телеведущая Макдонаф вылечилась и написала книгу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: fox5atlanta.com

Бывшая репортерша и телеведущая Бет Макдонаф, уволенная с американского телевидения из-за алкоголизма, вылечилась и написала об этом книгу. В беседе с Fox 5 она рассказала о зависимости и борьбе с ней.

Макдонаф заявила о своей предрасположенности к алкоголизму. По словам экс-журналистки, ее дед и бабушка злоупотребляли спиртным, а сестры не стало из-за отравления алкоголем.

Поначалу, по словам бывшей репортерши, она употребляла спиртное после работы с целью расслабиться, но затем стала пить чаще. Журналистка сильнее пристрастилась к алкоголю после того, как не стало ее матери и она пережила расставание. В итоге после двух эпизодов ареста за вождение в нетрезвом виде ее уволили с телевидения.

Помимо потери работы, репортерша лишилась водительских прав и машины, ее также перестали поддерживать многие друзья. В какой-то момент Макдонаф обратилась к знакомому и попросила отвезти ее на лечение. «Лечение невероятно все изменило», — добавила она.

Сообщается, что в 2025 году Макдонаф отметила 16 лет трезвости.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предложила россиянам пройти тест на алкоголизм. Ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, перечислил вопросы, которые помогли бы определить наличие зависимости от спиртного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США высказались о дальнейших шагах против России

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Сотни пассажиров самолета застряли на острове посреди океана из-за поломки двигателя

    Врач рассказал о связанных с серьезными заболеваниями изменениях запаха мочи

    Тренер следующего соперника Махачева рассказал о ненавидящем дагестанцев UFC

    Одна страна ЕС вновь заблокировала пакет санкций против России

    В ВСУ передачу десяти ракет Patriot назвали «глупой шуткой»

    В РПЦ заявили о нехотящих рожать «дохлых и трусливых бабах»

    Появились подробности о гибели Быка из банды Цапков в зоне СВО

    Геленджику предрекли двукратный рост потока туристов после открытия аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости