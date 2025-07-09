В аэропорту Кишинева задержали оппозиционеров

Молдавских оппозиционеров после съезда в Москве задержали в аэропорту Кишинева

Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Регину Апостолову, мэра города Оргеева Татьяну Кочу, лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Это следует из видеозаписей, опубликованных в их Telegram-каналах.

Отмечается, что политиков остановили при прохождении пограничного контроля. В понедельник, 7 июля, активист, член городского совета Комрата Иван Паня заявил, что представители «Победы», которые возвращались Молдавию из столицы России, подверглись дополнительным досмотрам в молдавском аэропорту.

«Нас продержали уже больше часа», — прокомментировал Лунгу. Мэр города Оргеев Кочу уточнила, что в аэропорту ее вызвали на допрос.

Ранее молдавский оппозиционный блок «Победа» начал сбор подписей среди граждан за союз страны с Россией.