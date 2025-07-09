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12:19, 9 июля 2025Экономика

В Москву придет экстремальная жара до плюс 35 градусов

Синоптик Позднякова: В столице к концу рабочей недели ожидается плюс 35 градусов
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жара до плюс 35 градусов придет в Москву к концу рабочей недели. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погода будет очень жаркой в течение всей недели, температура окажется выше нормы на 3-5 градусов Цельсия. Синоптик посоветовала жителям столицы долго не находиться под прямыми солнечными лучами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей покинуть город на время аномальной жары. Синоптик объяснил, что в столицу в ближайшую неделю будут поступать раскаленные воздушные массы из южной Европы и Северной Африки, а затем из Турции, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока.

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