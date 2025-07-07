Москвичей призвали покинуть город

Синоптик Вильфанд рекомендовал москвичам переждать жару в Подмосковье

Жителям столицы лучше покинуть город на время надвигающейся жары. Таким советом с москвичами в разговоре с «АиФ» поделился главный научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столицу в ближайшую неделю будут поступать раскаленные воздушные массы из южной Европы и Северной Африки, а затем из Турции, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока, оттуда, где летом самая высокая температура. Отмечается, что аномальная погода затронет и ночное время — уже в ночь на вторник, 8 июля, температура в спальных районах Москвы повысится до 19 градусов, а в центре — до 23 градусов тепла. Аналогичной температуры стоит ждать на протяжении всей недели.

Осадки выпадут только в ночь со вторника на среду, 9 июля. В остальные дни возможны, но маловероятны небольшие кратковременные дождики, однако прохлады они не принесут.

Синоптик назвал погоду опасной и призвал пережить аномалию в Подмосковье. Он напомнил, что на неделе прогнозируется «оранжевый» уровень опасности с риском для детей, пожилых людей, россиян с лишним весом, пациентов с онкологическими диагнозами и страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Синоптик призвал во время жары много пить чистой воды, избегать долгого нахождения на солнце и физических нагрузок.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что днем в понедельник, 7 июля, в столице ожидается плюс 26-28 градусов, по области плюс 24-29 градусов. Во вторник, 8 июля, ночью температура составит плюс 17-19 градусов, днем ожидается потепление до плюс 30-32 градусов.