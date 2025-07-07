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08:18, 7 июля 2025Экономика

В Москве стартовала жара

Синоптик Леус: В Москве началась волна жары
Мария Черкасова

Фото: Pixabay

Понедельник, 7 июля, в столице даст старт мощной волне жаркой погоды. Об этом у себя в Telegram-канале заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Регион будет ощущать влияние теплого сектора североатлантического циклона с центром над Скандинавией. Погода будет преимущественно солнечная, обойдется без существенных осадков. Температура превысит климатическую норму на 2-3 градуса Цельсия.

В Москве днем ожидается плюс 26-28 градусов, по области плюс 24-29 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 8 июля, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью температура составит плюс 17-19 градусов, днем ожидается потепление до плюс 30-32 градусов.

Ранее замдиректора по науке Института Физики Атмосферы имени А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский объяснил невозможность сделать точный прогноз погоды хаосом в атмосфере.

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