В органических удобрениях увидели опасность

Биотехнолог Золотарева: Органические удобрения представляют опасность

Использование органических удобрений, в том числе навоза и компоста, может представлять опасность при незнании правил подготовки. Об этом предупредила россиян старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, неправильное хранение и использование натуральных удобрений повышает риск заражения почвы и растений. Кроме того, если животное, от которого получено удобрение, имело болезни, при употреблении в пищу немытых овощей и зелени, выращенных на этом удобрении, есть шанс заразиться кишечными инфекциям и паразитарным заболеваниям. В особенности опасны удобрения от животных с неконтролируемым рационом питания. К примеру, в птичьем помете нередко накапливаются антибиотики и тяжелые металлы, которые затем попадают в растения.

«Именно поэтому в почву важно вносить навоз, прошедший правильное компостирование, тогда основная масса жизнеспособных семян сорных растений и болезнетворных микроорганизмов погибнет, а удобрение станет безопасным для использования», — заявила Золотарева.

Для минимизации рисков она рекомендовала использовать только сертифицированные органические удобрения. Также можно выбрать биопрепараты на основе штаммов полезных микроорганизмов.

Ранее замгендиректора «Фосагро» по продажам и маркетингу Михаил Стеркин заявил, что санкции против российских удобрений, введенные Евросоюзом, нарушают продовольственную безопасность по всему миру.