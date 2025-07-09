В Подполье заявили об ожидании жителями Херсона ударов по ТЦК

РИА Новости: Жители Херсона ждут удары ВС России по ТЦК

Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут, когда Вооруженные силы (ВС) России нанесут удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

«Многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли вести об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине и, очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов по "людоловам" в самом Херсоне», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя подполья, многие трудоспособные жители уехали из Херсона на территорию Николаевской и Одесской областей.

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали ВС России через специализированные боты координаты ТЦК, которые позднее использовались для ударов по ним.