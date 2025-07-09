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06:38, 9 июля 2025Бывший СССР

В Подполье заявили об ожидании жителями Херсона ударов по ТЦК

РИА Новости: Жители Херсона ждут удары ВС России по ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости Крым / РИА Новости

Жители подконтрольного Киеву Херсона ждут, когда Вооруженные силы (ВС) России нанесут удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с РИА Новости.

«Многие херсонцы с воодушевлением и радостью восприняли вести об ударах ВС РФ по городским и районным отделам ТЦК на Украине и, очевидно, что теперь с нетерпением ждут подобных ударов по "людоловам" в самом Херсоне», — рассказал собеседник агентства.

По словам представителя подполья, многие трудоспособные жители уехали из Херсона на территорию Николаевской и Одесской областей.

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали ВС России через специализированные боты координаты ТЦК, которые позднее использовались для ударов по ним.

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