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21:47, 9 июля 2025Мир

В Польше назвали Балтийское море внутренним морем НАТО

Косиняк-Камыш: Балтийское море стало внутренним морем НАТО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Jon Nazca / Reuters

После вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Балтийское море стало внутренним морем альянса, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Об этом он высказался при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров. 18 радиолокационных станций развернут на балтийском побережье. Косиняк-Камыш отметил, что система слежения, которая находится в процессе создания, затронет районы Польши на границе с Калининградской областью.

Ранее Defense News сообщило, что НАТО испытывает беспилотники в Балтийском море для отслеживания российских военных кораблей и грузовых судов. Согласно публикации, базирующаяся в США компания Saildrone задействовала несколько надводных дронов в рамках упражнения по демонстрации возможностей оперативной группы сил НАТО в Балтийском море, что помогло «обнаружить и отследить российские суда теневого флота, действующие в данном регионе».

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