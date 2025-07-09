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01:52, 9 июля 2025Бывший СССР

В Раде уличили ТЦК и Зеленского в военном преступлении

Дмитрук: Переезд ТЦК в больницу является военным преступлением
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Заявление территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) является военным преступлением не только самого ведомства, но и президента Украины Владимира Зеленского. В этом руководство постсоветской страны уличил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских лиц и объектов в военных целях является военным преступлением», — написал Дмитрук.

Депутат отметил, что с 24 февраля 2022 года Зеленский «каждую секунду» нарушает международное гуманитарное право.

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали Вооруженным силам (ВС) России через специализированные боты координаты ТЦК, которые позднее использовались для ударов по ним.

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