В Раде уличили ТЦК и Зеленского в военном преступлении

Дмитрук: Переезд ТЦК в больницу является военным преступлением

Заявление территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) является военным преступлением не только самого ведомства, но и президента Украины Владимира Зеленского. В этом руководство постсоветской страны уличил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских лиц и объектов в военных целях является военным преступлением», — написал Дмитрук.

Депутат отметил, что с 24 февраля 2022 года Зеленский «каждую секунду» нарушает международное гуманитарное право.

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали Вооруженным силам (ВС) России через специализированные боты координаты ТЦК, которые позднее использовались для ударов по ним.