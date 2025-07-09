В России оценили возможность начала партизанской войны на Украине

Шлепченко назвал слишком ранними выводы о начале партизанской войны на Украине

Военный в Херсоне получил посылку со взрывчаткой. О том, могло ли это быть признаком начала партизанской войны на Украине, порассуждал военный эксперт Влад Шлепченко, передает «Царьград».

По его словам, военный получил уведомление о посылке, хотя ни от кого не ждал ее. При этом указанный в документах отправитель также не был осведомлен об этом. Полиция обнаружила внутри взрывчатку, а военные аналитики не исключили, что это стало первым открытым проявлением сопротивления режиму властей Киева. Шлепченко опроверг данный вывод, заметив, что для партизанской войны еще слишком рано.

«Пока оценивать рано. Когда накопится некоторое количество таких случаев, мы сможем увидеть тенденцию, тогда уже можно будет судить», — подчеркнул специалист. Он заметил, что найденная взрывчатка могла быть элементом пересылки оружия — данный способ, по его словам, популярен на сером рынке страны.

Шлепченко добавил, что Москве следовало бы более активно работать на дестабилизацию ситуации на Украине. Методы партизанской войны идеально подошли бы, поскольку украинское население уже «дозрело» до этого. «Буквально пишут в соцсетях, куда скидывать донаты на следующий дрон. Имея в виду нашу "Герань", а не дроны для ВСУ», — резюмировал эксперт.

Ранее в ВСУ рассказали о проблемах в обороне Херсона. На данном участке российские FPV-дроны наносят сокрушительные удары по позициям армии Украины.