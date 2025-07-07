В ВСУ рассказали о проблемах в обороне Херсона

Командир ВСУ Бунятов сообщил о налетах FPV-дронов в районе Херсона

Российские FPV-дроны атакуют украинские позиции в районе Херсона. Об этом сообщил командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Под Херсоном враг совершает налеты FPV-дронами на глубину до 20 километров в тыл», — сказано в сообщении.

Также он отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), удерживающие оборону на этом участке, жалуются на отсутствие антидроновых сеток над дорогами.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жителям оккупированного ВСУ Херсона приходится прятаться от сотрудников ТЦК (аналог военкомата), чтобы не попасть на фронт, они ждут возвращения российских войск. По его словам, из-за «охоты» военкомов на мужчин местные жители давно обмениваются опытом, как избежать насильной мобилизации, не попадаясь на глаза ТЦК.