В России разработали компактный локатор для обнаружения дронов

Ученые в РФ разработали компактный локатор для обнаружения малозаметных целей

Специалисты компании НИИ «Вектор» разработали компактный локатор, который может обнаруживать малозаметные цели. В том числе дроны на оптическом волокне, рассказали в пресс-службе «Ростеха».

Так, главное преимущество и отличие новинки от традиционных радиолокаторов заключается в отсутствии собственного излучения. За счет этого отечественное изделие незаметно для радиоразведки.

Как уточнили в корпорации, устройство регистрирует отраженные от цели сигналы, которые изначально были образованы внешними источниками — вещательными радио- и телевизионными передатчиками.

Новый локатор может «видеть» легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров.

В начале июля московские разработчики представили серию беспилотных летательных аппаратов, в которую входит тяжелый дрон «Горгона». Он способен нести до 10 килограммов нагрузки, а дальность полета аппарата составляет 10 километров.