В российском городе пациент вытолкал медсестру из машины скорой помощи

В Петербурге пациент вытолкал медсестру из машины скорой, девушка в больнице

В Санкт-Петербурге пациент вытолкал медсестру из машины скорой помощи, девушка оказалась с травмами в больнице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, у россиянки диагностировали закрытый перелом костей таза и отправили в отделение травматологии. Удалось выяснить, что во время транспортировки пациента тот напал в машине скорой помощи на сотрудницу.

Было принято решение остановить машину. Когда дверь открылась, пациент толкнул девушку, она выпала наружу и ударилась о бордюр. Тем временем нападавший скрылся.

Правоохранители начали проводить проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что врача скорой помощи избили в санитарной машине во время вызова в центре Петербурга. 30-летний мужчина получил ушиб мягких тканей головы и обратился в травмпункт.