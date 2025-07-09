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12:16, 9 июля 2025Россия

В российском городе пациент вытолкал медсестру из машины скорой помощи

В Петербурге пациент вытолкал медсестру из машины скорой, девушка в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пациент вытолкал медсестру из машины скорой помощи, девушка оказалась с травмами в больнице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, у россиянки диагностировали закрытый перелом костей таза и отправили в отделение травматологии. Удалось выяснить, что во время транспортировки пациента тот напал в машине скорой помощи на сотрудницу.

Было принято решение остановить машину. Когда дверь открылась, пациент толкнул девушку, она выпала наружу и ударилась о бордюр. Тем временем нападавший скрылся.

Правоохранители начали проводить проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что врача скорой помощи избили в санитарной машине во время вызова в центре Петербурга. 30-летний мужчина получил ушиб мягких тканей головы и обратился в травмпункт.

ЖЗЛ
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