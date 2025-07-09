Ваенга отменила выступления из-за болезни

Певица Елена Ваенга объявила об отмене выступлений из-за продолжительной болезни

Заслуженная артистка России Елена Ваенга объявила об отмене всех ближайших выступлений из-за продолжительной болезни. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Дорогие люди, меня уже тошнит смотреть на саму себя больную в течение месяца. Болею с 14-го числа. Отменено все, что только можно, вся работа, которая есть», — сказала певица.

Артистка также рассказала, что находится в больнице, и продемонстрировала капельницу. «Интенсивно лечусь, делаю все возможное, чтобы до 15-го числа вылечить аппарат — мой голос», — отметила она.

Ранее Елена Ваенга объявила об отмене концерта в Кремле, назначенного на 22 июня. Исполнительница принесла извинения поклонникам и заявила, что не сможет выступить из-за болезни.