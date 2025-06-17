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10:39, 17 июня 2025Культура

Концерт Ваенги в Кремле отменили

Певица Елена Ваенга объявила об отмене концерта в Кремле из-за болезни
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Елена Ваенга объявила об отмене концерта в Кремле, назначенного на 22 июня. Об этом она сообщила на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), опубликовав видео, снятое по дороге в больницу.

Исполнительница принесла извинения поклонникам и заявила, что не сможет выступить из-за болезни. По ее словам, на восстановление голоса уйдет не менее двух недель, поэтому концерт не состоится.

«Ногами и руками могу, а голоса нет. У меня фарингит с ларингитом», — объяснила Ваенга. Она добавила, что организаторы планируют перенести шоу на сентябрь.

Ранее сообщалось, что Ваенга ужесточила требования к безопасности на своих концертах и отказалась выступать без вооруженной охраны. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что певица тратит на это около полумиллиона рублей.

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