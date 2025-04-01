Стали известны траты Ваенги на вооруженную охрану

Елена Ваенга тратит 500 тысяч рублей на вооруженную охрану на концертах

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Елена Ваенга тратит около полумиллиона рублей на вооруженную охрану. Об этом он рассказал в интервью порталу «Абзац».

По словам Дворцова, заслуженная артистка России ужесточила требования к безопасности на своих концертах, наняв профессиональных охранников с правом ношения оружия.

«Звезде важно сопровождение, есть много неадекватов, которые любят или ненавидят артиста. Услуги одного охранника стоят до 250 тысяч рублей в месяц. Обычно берут два-три человека. Соответственно, минимум 500 тысяч это обошлось», — заявил он.

Ранее стало известно, что Елена Ваенга отказалась выступать без вооруженной охраны.