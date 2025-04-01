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19:45, 1 апреля 2025Культура

Стали известны траты Ваенги на вооруженную охрану

Елена Ваенга тратит 500 тысяч рублей на вооруженную охрану на концертах
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Елена Ваенга тратит около полумиллиона рублей на вооруженную охрану. Об этом он рассказал в интервью порталу «Абзац».

По словам Дворцова, заслуженная артистка России ужесточила требования к безопасности на своих концертах, наняв профессиональных охранников с правом ношения оружия.

«Звезде важно сопровождение, есть много неадекватов, которые любят или ненавидят артиста. Услуги одного охранника стоят до 250 тысяч рублей в месяц. Обычно берут два-три человека. Соответственно, минимум 500 тысяч это обошлось», — заявил он.

Ранее стало известно, что Елена Ваенга отказалась выступать без вооруженной охраны.

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