Ваенга отказалась выступать без вооруженной охраны

Shot: Елена Ваенга отказалась выступать на мероприятиях без вооруженной охраны

Заслуженная артистка России Елена Ваенга отказалась давать концерты без вооруженной охраны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, певица ужесточила требования безопасности. Так, в райдере Ваенги прописано, что на выступлениях должны работать лицензированные охранники с разрешениями на ношение и использование оружия. Кроме того, на площадках должны быть металлоискатели. Обязателен дополнительный досмотр сумок поклонников. Сообщается, что артистка остановит концерт, если зрители бросят на сцену какой-либо предмет.

Shot отмечает, что частный концерт Ваенги стоит шесть миллионов рублей. При этом зрителям запрещено фотографировать артистку — за это им грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что женщине стало плохо на концерте Ваенги, зрительница не выжила. Очевидцы событий отметили, что во время концерта в зале было «сильно душно». Сразу после произошедшего певица прервала выступление.