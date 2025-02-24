Россиянка умерла на концерте Ваенги

Shot: Россиянка умерла во время концерта певицы Елены Ваенги в Твери

Россиянка умерла во время концерта заслуженной артистки России Елены Ваенги (настоящее имя — Елена Хрулева) в Твери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 71-летняя Тамара пришла на концерт, который состоялся в ДК «Пролетарка», с подругой. В ходе мероприятия обеим женщинам стало плохо, уточняет Shot. «Тамара скончалась в районе 9 часов вечера. Вторую сумели спасти», — говорится в сообщении.

Очевидцы событий отметили, что во время концерта в зале было «сильно душно». Сразу после произошедшего Ваенга прервала выступление.

Ранее Елена Ваенга стала заслуженной артисткой России.