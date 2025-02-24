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12:27, 24 февраля 2025Культура

Россиянка умерла на концерте Ваенги

Shot: Россиянка умерла во время концерта певицы Елены Ваенги в Твери
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россиянка умерла во время концерта заслуженной артистки России Елены Ваенги (настоящее имя — Елена Хрулева) в Твери. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 71-летняя Тамара пришла на концерт, который состоялся в ДК «Пролетарка», с подругой. В ходе мероприятия обеим женщинам стало плохо, уточняет Shot. «Тамара скончалась в районе 9 часов вечера. Вторую сумели спасти», — говорится в сообщении.

Очевидцы событий отметили, что во время концерта в зале было «сильно душно». Сразу после произошедшего Ваенга прервала выступление.

Ранее Елена Ваенга стала заслуженной артисткой России.

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