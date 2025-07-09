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10:15, 9 июля 2025Ценности

Вера Брежнева отказалась от бюстгальтера на модном показе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева в откровенном наряде посетила показ бренда Stephane Rolland, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница выбрала для выхода в свет белый плащ с широкими рукавами и черные остроносые туфли. Кроме того, знаменитость подобрала к своему образу ремень с украшенной сияющими стразами пряжкой, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Также на размещенных кадрах видно, что визажисты решили сделать в макияже Брежневой акцент на нюдовые тона. Стилисты, в свою очередь, распустили и выпрямили волосы.

В июне Брежнева показала внешность матери Тамары Галушки на фото в честь ее 73-летия.

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