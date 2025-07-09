Владельцы крематория спрятали 383 тела и попались из-за запаха

В Мексике владельцы крематория не успели сжечь 383 тела и спрятали их

В городе Сьюдад-Хуарес, Мексика, владельцам крематория грозит 17 лет лишения свободы за ненадлежащее захоронение останков. Об этом сообщает La Lista.

Полицейские решили проверить крематорий после жалоб от соседей на жуткий запах. Внутри они нашли 383 забальзамированных тела. Они были сложены в хаотичном порядке в нескольких помещениях. Предполагается, что некоторые из них хранились около четырех лет.

Оказалось, что в крематорий поступало слишком много останков из местных похоронных бюро. Его сотрудники не успели сжечь эти останки, поэтому спрятали их. Родственникам покойников они выдавали ненастоящий прах.

Генеральный прокурор штата Сесар Хауреги Морено заявил, что среди найденных тел не было жертв убийства. Всех этих людей не стало по естественным причинам. Владельцу крематория Хосе Луису Арельяно Куарону и его сотруднику будут предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что в США супругов, владевших похоронным бюро в штате Колорадо, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество с захоронениями. Они хранили внутри здания 190 разлагающихся тел.