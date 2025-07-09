Военкор Поддубный: Толстой в ДНР прилегает к трассе снабжения ВСУ

Кадр: страница «СИЛА В ПРАВДЕ ZOV» во Вконтакте

Село Толстой в Донецкой народной республике (ДНР) дает контроль над трассой снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Значение населенного пункта объяснил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Вслед за Поддубным наши бойцы взяли населенный пункт Толстой. [Их] разделяет трасса Н-15, по которой осуществлялось снабжение противника», — заявил военкор.

Он отметил, что российские войска продолжили наступать на стыках ДНР и Днепропетровской области.

О взятии поселка Толстой в ДНР стало известно в среду, 9 июля. В боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки «Восток». На этом направлении украинские подразделения потеряли более 200 солдат, а также 20 единиц военной техники.