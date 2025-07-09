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06:53, 9 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о пожаре в Киеве после удара БПЛА

«РВ»: В Киеве после атаки БПЛА «Герань-2» начался пожар
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На приложенном к публикации видео запечатлен большой красно-оранжевый столп пламени. Также от места возгорания валит густой черный дым.

Кроме того, пожар зафиксирован под Луцком.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объекту в Луцке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Всего по городу были выпущены три «Кинжала» и 11 дронов-камикадзе типа «Герань-2». Ракеты пролетели над Киевом, после чего ударили по цели, где прозвучал взрыв.

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