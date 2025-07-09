Военкоры сообщили об ударе «Кинжалов» по объекту в Луцке

«РВ»: ВС России ударили «Кинжалами» по объекту в Луцке

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объекту гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объекту в Луцке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что по городу были выпущены три «Кинжала» и 11 дронов-камикадзе типа «Герань-2». Ракеты пролетели над Киевом, после чего ударили по Луцку, где прозвучал взрыв, уточнили военкоры.

Кроме того, две крылатых ракеты проследовали через Черкасскую область в сторону Полтавской. Также сообщается о пролете ракет через Кременчугское водохранилище.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 9 июля ожидается запуск 300 БПЛА типа «Герань-2» по объектам на территории Украины. На этом фоне по всей территории постсоветской страны объявили воздушную тревогу.