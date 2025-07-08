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23:38, 8 июля 2025Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации постсоветской страны.

По данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах в 22:50.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 9 июля ожидается запуск 300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» по объектам на территории Украины.

Позднее стало известно, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» атакуют аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области.

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